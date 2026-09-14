Convocan a voluntarios para participar del censo de residuos en la playa

La ONG Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli (HAPIC) convoca a la comunidad a participar del próximo censo de basura en la playa.

Se trata de la novena edición del Censo de Residuos de la Costa Atlántica Bonaerense, organizado por una red integrada por Fundación Vida Silvestre Argentina, Mundo Marino y otras entidades no gubernamentales, en localidades balnearias.

Acá se desarrollará el sábado 19, con punto de encuentro en el Observatorio de Aves "Alas de la Marisma", camino a Puerto Rosales, desde las 16.

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Desde la organización local destacaron que este censo voluntario "es la única base de datos de la que dispone la provincia en cuanto a cantidad y tipos de residuos presentes en las costas"

La actividad es abierta a la comunidad y está sujeta a las condiciones meteorológicas.

Según datos que se repiten año a año, las tres cuartas partes de los residuos censados son plásticos; el resto son colillas de cigarrillos y fragmentos de vidrio.