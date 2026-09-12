Un hombre fue hospitalizado tras el incendio de su vivienda

Un hombre debió ser hospitalizado luego de que se haya producido un incendio en su vivienda. Ocurrió en la primera cuadra de calle Santiago del Estero, en Punta Alta.

Según informó el medio El Rosalenio, el hombre estaba manipulando una hidrolavadora cuando se produjo el desperfecto eléctrico que provocó el origen del fuego.

Debido al siniestro, el sujeto fue derivado al Hospital Municipal Eva Perón por inhalación de humo. En tanto, en primera instancias fue asistido por sus vecinos que ante el pedido de auxilio, llamaron a los servicios de emergencia.

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En el lugar trabajó personal policial y una dotación de Bomberos Voluntarios.