Seguridad vial, ordenamiento urbano, prevención, higiene y reconocimiento a instituciones locales

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante fueron aprobadas distintas iniciativas impulsadas por el bloque de la Unión Cívica Radical, luego de un proceso de análisis y debate en comisiones.

Los proyectos abarcan cuestiones vinculadas con la seguridad vial, el ordenamiento del tránsito, la prevención ciudadana, la higiene urbana, el acceso a información de emergencia y el reconocimiento de instituciones y actividades que forman parte de la identidad de Coronel Rosales.

“Ser concejal también significa estar cerca de lo que le pasa al vecino todos los días. Escuchar una preocupación es el primer paso, pero después viene una responsabilidad: estudiarla, buscar una solución posible y llevarla adelante con el rigor que requiere el trabajo legislativo”, señaló la edil Liliana Taboada.

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Uno de los temas abordados fue la seguridad vial en la ruta nacional 229, donde existe preocupación por la circulación a alta velocidad y la siniestralidad en determinados sectores.

En ese sentido, se solicitó a Vialidad Nacional evaluar la factibilidad técnica de instalar radares de control de velocidad con fotomultas en los accesos a Villa Arias y Villa del Mar. La iniciativa busca reducir la velocidad de circulación y mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan diariamente por esos sectores.

También se avanzó sobre distintas situaciones vinculadas al ordenamiento vial en Ciudad Atlántida. Las medidas incluyen el estacionamiento de vehículos de gran porte en el Paseo de las Mariposas, sobre Pasaje Gutiérrez y Alem; condiciones más seguras para los peatones en Pasaje Comuzzio, la organización del tránsito pesado y de los colectivos de personal hacia la Base Naval y el Puerto, y la reparación del pavimento en la intersección de Juncal y Alem.

“Son cuestiones que quizás parecen pequeñas cuando se las mira de manera aislada, pero para quien vive en el lugar o circula todos los días por esas calles hacen una diferencia concreta”, explicó la concejal.

Prevención y participación ciudadana

Otro de los proyectos aprobados incorpora una nueva herramienta para el sistema Buzón Antinarco, mediante la incorporación de un canal digital en el sitio oficial del Municipio.

El objetivo es facilitar la realización de denuncias anónimas y confidenciales vinculadas al narcotráfico, complementando los mecanismos existentes y generando una vía de participación ciudadana que permita acercar información de manera segura.

Limpieza y orden

La higiene urbana fue otro de los temas abordados. En conjunto con el bloque Potencia, se modificó la normativa relacionada con los cestos para residuos domiciliarios, estableciendo pautas destinadas a mejorar su ubicación, mantenimiento y capacidad.

La regulación establece que cada inmueble debe contar con recipientes adecuados y suficientes para contener los residuos generados. Los canastos deberán ubicarse a 1,30 metros desde la vereda hasta su base y a 0,50 metros del cordón, además de mantenerse en condiciones adecuadas de higiene y contar con materiales resistentes, lavables e impermeables.

La normativa también contempla la posibilidad de compartir cestos entre vecinos linderos o en inmuebles con más de una unidad funcional o vivienda, siempre que la capacidad resulte suficiente. Para esos casos los propietarios, copropietarios, consorcios y/o administradores, según corresponda, serán responsables del cumplimiento de las disposiciones establecidas.

A su vez, se prohíbe depositar bolsas directamente sobre la vereda o la vía pública y utilizar árboles, columnas de servicios o postes de alumbrado para colocar residuos o instalar cestos.

Emergencias

También desde la UCR se habló de mejorar el acceso a los números de telefónicos útiles y de emergencia.

Se solicitó la colocación de cartelería visible, tanto de día como de noche, en plazas, parques, paseos costeros, salas médicas, centros culturales y otros espacios comunitarios. La propuesta también contempla incorporar esta información en los Tótems de seguridad instalados por la CEPA.

La idea es sencilla: que, ante una situación de emergencia, la información necesaria pueda encontrarse rápidamente y en lugares de circulación habitual.

Reconocimiento

El trabajo legislativo también tuvo espacio para reconocer actividades e instituciones que forman parte de la vida social de Coronel Rosales.

El Concejo Deliberante declaró de Interés Legislativo la práctica del NewCom en el distrito y reconoció la trayectoria, participación y compromiso de los grupos Punta New y Playero Rojizo, destacando su aporte al desarrollo y difusión de esta disciplina en Coronel Rosales, la región y el país.

Asimismo, se declaró Entidad Solidaria a la Sociedad de Beneficencia de Punta Alta, institución que el próximo 26 de diciembre cumplirá 100 años de trayectoria.

Fundada en 1926 por un grupo de mujeres de la comunidad, la entidad desarrolló durante décadas una importante tarea social y de acompañamiento, convirtiéndose en parte del patrimonio social y comunitario de Punta Alta.