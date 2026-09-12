Puerto Rosales celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

Puerto Rosales cumple 118 años y lo festeja junto a toda la comunidad, con feria, gastronomía y espectáculos musicales. Será mañana domingo, en el sector de juegos del balneario Arroyo Pareja.

Bajo la clásica consigna de "Puerto Abierto", el sector de juegos del predio albergará un gran patio de comidas, artesanos, emprendedores y puestos de instituciones vecinales para disfrutar la tarde junto al mar.

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La jornada comenzará con la ya tradicional paella gratuita. Y sobre el escenario tocará la consagrada banda de cumbia Tambó Tambó, liderada por el cantante Diego Mujica. Antes, se presentarán Lucas de la Rosa y Alma Folklórica.

Las actividades comenzaron el jueves, con la gala musical en un colmado Teatro Colón, con la actuación del grupo folklórico local La Guarda y del cantautor y guitarrista Juan Antonio Ferreyra, más conocido como JAF.

Puerto Rosales fue fundado el 15 de septiembre de 1908, cuando se aprobó la ley que otorgó la concesión al ingeniero francés Abel Pagnard para construir un muelle comercial en la desembocadura del arroyo Pareja.

Aquel proyecto inicial, nacido al calor de las inversiones ferroviarias, transformó para siempre la fisonomía y el destino de la región.

Cuando el ingeniero Pagnard presentó sus planos al Estado argentino, el diseño original estaba proyectado para convertirse en un gran puerto comercial de aguas profundas.

El inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 frenó drásticamente el financiamiento europeo y el proyecto se redujo, pero la base de cajones de hormigón construida por más de mil obreros inmigrantes fue tan sólida que sigue operativa.

Del perfil agrario al nodo energético

Con las décadas, las necesidades del país obligaron a cambiar el perfil de la terminal marítima, debiendo consolidarse de manera definitiva en la década de 1961 como un nodo clave para la actividad energética nacional.

La instalación de las monoboyas de YPF y la conexión con los oleoductos patagónicos redefinieron su infraestructura. Hoy, bajo la administración de su Consorcio de Gestión creado en 2019, Puerto Rosales se expande y en él conviven su valor histórico y su rol estratégico en la exportación de crudo y el movimiento pesquero.