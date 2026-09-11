Se viene un nuevo operativo de documentación en Coronel Rosales

El Municipio informó que el Registro Provincial de las Personas realizará un nuevo operativo de documentación en Coronel Rosales, para que los vecinos puedan realizar diversos trámites y gestiones.

Se podrán gestionar DNI, solicitudes de partidas, certificados de domicilio y extravío, y el Certificado de Pre-Identificación (CPI).

También habrá trámites para el empadronamiento de extranjeros, el inicio del cambio de género y expedientes de inscripción tardía.

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Será entre el lunes 14 y el miércoles 16 de septiembre, de 10 a 15, en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza, ubicado en Rivadavia 441.

Desde la comuna advirtieron que la atención será por orden de llegada, sin turno previo, y que el operativo tendrá un cupo máximo de 200 personas por día.