Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Punta Alta.

Se viene un nuevo operativo de documentación en Coronel Rosales

Cuándo y dónde se podrán realizar trámites del Registro Provincial de las Personas.

El Municipio informó que el Registro Provincial de las Personas realizará un nuevo operativo de documentación en Coronel Rosales, para que los vecinos puedan realizar diversos trámites y gestiones.

Se podrán gestionar DNI, solicitudes de partidas, certificados de domicilio y extravío, y el Certificado de Pre-Identificación (CPI).

También habrá trámites para el empadronamiento de extranjeros, el inicio del cambio de género y expedientes de inscripción tardía.

Será entre el lunes 14 y el miércoles 16 de septiembre, de 10 a 15, en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza, ubicado en Rivadavia 441.

Desde la comuna advirtieron que la atención será por orden de llegada, sin turno previo, y que el operativo tendrá un cupo máximo de 200 personas por día.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE