Una pelea en el centro terminó con un detenido con un cuchillo y droga

La Policía de Punta Alta detuvo ayer a la tarde a un hombre acusado de amenazar con un cuchillo a dos jóvenes, tras una discusión por las calles de la plaza del centro. Además, le encontraron droga y un rifle de aire comprimido.

Se trata de Iván Gabriel Nieto (33), quien quedó acusado de amenazas calificadas e infracción a la ley de estupefacientes.

Según detallaron desde la Comisaría local, Nieto se movilizaba en un auto Chevrolet Astra cuando en Murature al 400 mantuvo una discusión con un joven de 21 años que iba en una moto Gilera de 150cc.

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Luego, la discusión se trasladó a Rivadavia al 500, donde Nieto amenazó de muerte a dos chicos de 21 y 22 años con un cuchillo de 20 centímetros de hoja y mango artesanal, indicaron oficialmente.

Nieto fue aprehendido por personal de la Estación Comunal, que además requisó el auto y en el interior encontró dos teléfonos celulares, un caño de acero, un rifle de aire comprimido calibre 4,5mm y culata de madera y un total de 1.041 gramos de marihuana distribuidos en un frasco de vidrio y tres bolsas de nylon.

Indicaron que se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, se secuestraron el arma blanca y los demás elementos y se incautaron la sustancia y los celulares.

