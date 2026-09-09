CINDI cumple 41 años y se encuentra en plena obra de ampliación

El Centro Integral del Discapacitado cumple hoy 41 años de vida y los festejos fueron programados para mañana desde las 14.30 y hasta las 16, en el SUM de Roca al 200.

Se invitó a participar a toda la comunidad para "seguir construyendo inclusión, compartiendo sueños y transformando vidas", se dijo desde la institución.

"Recibimos este nuevo aniversario con alegría, creciendo y con muchas propuestas. Este año el festejo será un poco más informal, pensado en los concurrentes. Un grupo de orientadores junto con la profesora de inclu-baile, armaron unas coreografías, con lo cual se van a lucir bailando, y después vamos a cortar la torta que se elaboró en nuestra panadería, además de compartir un picnic con las familias", dijo Laura Maulión, directora de CINDI.

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Sobre las obras que se llevan adelante sobre calle Colón al 200, terreno que se conecta con la propiedad de Humberto, también adquirida por la entidad, sostuvo que continúan a buen ritmo.

"Por suerte va avanzando a pasos agigantados. Ya se colocaron los pisos y tenemos grandes expectativas para su inauguración, que sería en un mes y medio. De esa manera, podremos contar con nuevos espacios destinados, sobre todo, al servicio del Centro de Día", expuso, al tiempo que indicó que se continúan haciendo admisiones, los talleres están totalmente cubiertos y hace poco se sumó el plan FinEs para completar los estudios de nivel Secundario.