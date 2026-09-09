Escapó de un control con una moto robada y chocó contra un auto

La Policía de Punta Alta aprehendió ayer a un motociclista acusado de intentar escapar de un control con una moto denunciada como robada en Bahía Blanca. Agregaron que ya tenía antecedentes por una situación similar el año pasado.

Se trata de Lautaro Rizo (18), quien quedó acusado de desobediencia, daño y encubrimiento a disposición de las Fiscalías Nº 15 y 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

De acuerdo con lo informado oficialmente, "al advertir la presencia policial en inmediaciones del Parque San Martín, Rizo desobedeció la orden de detenerse y comenzó a escapar realizando maniobras peligrosas" por el interior del parque.

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Detallaron que su huida continuó por calle Bouchardo, hasta que al llegar a la intersección con 9 de Julio perdió el control de la moto, chochó contra un auto estacionado y cayó sobre la cinta asfáltica.

Agregaron que el personal de salud convocado al lugar constató que el joven no presentaba lesiones graves.

Además, se constató que la moto tenía un pedido de secuestro vigente desde el 25 de abril pasado, solicitado por la Comisaría Primera de Bahía Blanca, en el marco de una causa por hurto de moto.

Desde la Comisaría puntaltense añadieron que el año pasado Rizo (aun menor de edad) y su padre mantuvieron un enfrentamiento con policías, "durante un procedimiento también relacionado con una moto", en inmediaciones del parque.

Días atrás, otro motociclista y su acompañante chocaron contra un paredón tras escapar de la policía.