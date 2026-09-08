El Concejo Deliberante podrá hacer sesiones en barrios y localidades del distrito

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto que propone implementar Sesiones Territoriales del Concejo Deliberante en distintos barrios y localidades de Coronel Rosales.

La iniciativa presentada por la presidenta del bloque PRO, Natalia García Luna, incorpora la posibilidad de que los concejales puedan sesionar fuera de su sede habitual, en clubes, sociedades de fomento, escuelas, centros comunitarios y otras instituciones representativas de cada comunidad.

"Queremos que el Concejo Deliberante pueda estar donde están los vecinos. Sesionar en los barrios y localidades nos permite escuchar de primera mano, conocer las realidades de cada comunidad y trabajar con información concreta del territorio", dijo García Luna.

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"La cercanía también es una forma de mejorar la calidad institucional. No se trata solamente de trasladar el recinto, sino de llevar el debate legislativo al territorio, ordenar las demandas y enriquecer las decisiones con la realidad de quienes viven todos los días en cada barrio y localidad", agregó.