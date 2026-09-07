Violó y embarazó a su hijastra en Punta Alta: le dieron 32 años de prisión

El Tribunal Oral Criminal Nº 3 condenó a un hombre a la pena de 32 años de prisión por abusar de la hija de su pareja, a quien dejó embarazada en Punta Alta.

Los hechos, según la causa investigada por la UFIJ N° 3, a cargo de la fiscal Agustina Olguín, sucedieron entre 2017 y 2021, momentos en que el hombre -pareja de la madre- sometió a la víctima a distintas situaciones abusivas, desde que la menor tenía 13 años.

La fiscal, durante los alegatos, había pedido 35 años de cárcel para el acusado, a quien no se identifica para preservar a la damnificada.

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Las agresiones fueron reiteradas. Se daban generalmente cuando el hombre se quedaba al cuidado de la niña, en el domicilio en el que convivían, ubicado en la vecina ciudad.

Producto de esos abusos, además, la víctima quedó embarazada y tuvo un hijo, hecho que para la fiscalía representó un grave daño a su salud.

El hombre fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

También se le imputó abuso sexual con acceso carnal reiterado, doblemente agravado por ese aprovechamiento y por haber causado grave daño en la salud de la víctima.