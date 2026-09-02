Pidieron 35 años de cárcel para un hombre acusado de violar a una menor

La fiscalía pidió una pena de 35 años de cárcel para un sujeto acusado de violar y dejar embarazada a la hija de su pareja en Punta Alta.

La titular de la UFIJ Nº 3, Agustina Olguín, reclamó la sanción durante los alegatos del juicio oral que lleva adelante el Tribunal en lo Criminal Nº 3.

Según la causa, lo hechos ocurrieron entre 2017 y 2021, comenzando cuando la menor tenía 13 años.

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De acuerdo a la imputación, los ultrajes "sucedían de manera reiterada, cada vez que el hombre se quedaba al cuidado de la niña, en el domicilio en el que convivía ubicado en la localidad de Punta Alta".

Los voceros agregaron que producto de los abusos "la víctima quedó embarazada y nació una criatura, hecho que para la fiscalía representó un grave daño a su salud".

El veredicto se conocerá el próximo lunes a mediodía.