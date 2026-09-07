Le dieron 4 años de prisión a un delivery de cocaína y marihuana

El Tribunal en lo Criminal N° 2 condenó -en juicio abreviado- a Sergio José Aguilera a 4 años de prisión por la tenencia de drogas para comercialización en Bahía Blanca.

Se trata de una causa que investigó el fiscal Mauricio Del Cero, de la UFIJ N° 19, a partir de un operativo que se originó el 16 de marzo de 2023, cuando personal del Comando de Patrullas de Bahía Blanca, en la avenida Pringles y Humboldt, interceptó a Aguilera con marihuana dentro de la mochila que llevaba puesta.

En esas circunstancias se secuestró su teléfono celular y del análisis surgió que Aguilera comercializó estupefacientes -particularmente marihuana y cocaína- durante el período comprendido, al menos, entre el 6 de enero de 2023 y el día de su detención, mediante la modalidad de encuentros en lugares previamente acordados o delivery.

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En esas conversaciones entre Aguilera y distintos interlocutores, se logró determinar que dialogaba respecto de las cantidades de droga, de valores y del lugar de intercambio.

El imputado fue condenado como autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.