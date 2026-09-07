​​​​​Anularon el sobreseimiento de Graciela Cortázar, exdefensora general de Bahía

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dio marcha atrás con un fallo del Tribunal de Casación Penal que había sobreseído a María Graciela Cortázar, exdefensora general del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Con esta decisión, el máximo tribunal provincial determinó que la causa continuará abierta y ordenó que se dicten nuevos pronunciamientos sobre planteos pendientes.

El expediente se inició a fines de 2016 a raíz de una denuncia anónima que investigaba una supuesta red para lucrar con casos de la Defensoría Oficial (supuesta connivencia con abogados particulares) y maniobras con viáticos irregulares.

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Con los años, el foco de la investigación se redujo a la presunta falsificación de solicitudes de reembolso y fraude en perjuicio de la administración pública.

En julio de 2025, la Sala I de Casación había sobreseído de manera definitiva a Cortázar, argumentando que no había pruebas para configurar el delito y descartando una conducta sistemática.

Sin embargo, la Fiscalía General fue en queja a la Corte, luego de que Casación le rechazara un recurso extraordinario que consideraba al sobreseimiento como prematuro y sin la certeza negativa que se exige para el cierre de un proceso penal.

Y los cortesanos (votos de los jueces Daniel Soria, Hilda Kogan, Sergio Torres, Mario Kohan y Víctor Violini) le dieron la razón al Ministerio Público Fiscal, al considerar arbitraria la medida de Casación.

En su resolución, los magistrados advirtieron que el sobreseimiento se dictó antes de tiempo y que los hechos denunciados -relacionados con el cobro indebido de viáticos- deben ser analizados en profundidad en las etapas procesales correspondientes, como el juicio oral, y no descartados de antemano mediante interpretaciones restrictivas.

De esta manera, el fallo quedó sin efecto y el expediente fue devuelto para que otra sala de Casación resuelva las cuestiones en pugna, como la recusación de la fiscal Marina Lara, a cargo de la causa, y la posible prescripción por los plazos temporales, con lo cual quedó abierta la posibilidad de que Cortázar vaya a juicio.