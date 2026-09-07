Villa Rosario Sur: qué hay detrás del intento de homicidio con fuego

La investigación por el brutal intento de homicidio registrado el fin de semana en Villa Rosario Sur continúa con la recepción de pruebas, mientras la víctima permanece internada en el hospital Penna.

Se trata de Axel Emanuel Santa Cruz, quien fue prendido fuego en un presunto ajuste de cuentas registrado el pasado sábado, a la 1.30, en una vivienda de Cabo Farina y Segunda Ángel Brunel.

Por el hecho fueron aprehendidos Joaquín San Martín Araujo (29) y Roberto Alejandro Maiques (20), quienes están imputados de homicidio en grado de tentativa y quedaron a disposición del fiscal Jorge Viego.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la mañana de hoy fueron trasladados a la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP), a fin de registrar sus huellas y luego serán indagados.

Santa Cruz, en tanto, permanece internado en la terapia intermedia del Penna, en condición estable, siendo evaluado por las quemaduras que sufrió en distintas partes de su cuerpo.

"El paciente presenta quemaduras de tipo AB que afectan aproximadamente el 5% de la superficie corporal, localizadas en el cuello y el rostro. Se encuentra sin riesgo de vida y permanece internado para control de su evolución y realización de curaciones", explicó un vocero del centro asistencial.

"Te llegó la hora..."

El joven fue atacado al grito de "Te llegó la hora...", según confirmaron fuentes policiales.

La recepción de testimonios de personas que acompañaban a Santa Cruz esa madrugada fue clave para esclarecer el delito y lograr la captura de los sospechosos, ambos con antecedentes por delitos contra la propiedad y tenencia de drogas.

También la víctima tendría antecedentes por infracción a la ley 23.737.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el hecho tendría relación con una deuda por drogas.

"Es como cuando vas al almacén a sacar fiado y después no pagás", graficó un investigador.

Otra versión tiene que ver con la comisión de un robo, aunque no sería la principal.