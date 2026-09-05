Aberrante: dos personas fueron detenidas luego de rociar con nafta y prender fuego a un joven

Un violento hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en el sector de Cabo Farina y Segunda Ángel Brunel. Allí dos personas incendiaron a otra y le causaron diversas lesiones.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Primera, el aberrante suceso ocurrió pasada la 01.30 hs y la víctima fue identificada como Axel Emanuel Santa Cruz, de 23 años de edad. El joven fue rociado con nafta y los agresores lo prendieron fuego bajo el grito "te llegó la hora".

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Gracias a la investigación policial y el testimonio de testigos, los agresores fueron identificados. Se trata de Joaquín Araujo San Martín y Roberto Alejandro Mahiques, quienes fueron detenidos por el delito de tentativa de homicidio y quedaron a disposición de la UFIJ Nº5.

Fuentes policiales informaron que la víctima sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo y permanece internada -en estado reservado- en el Hospital Penna.

En cuanto a los atacantes, se constató que ambos poseen amplios antecedentes penales y policiales por delitos contra o propiedad y por tenencia de estupefacientes.