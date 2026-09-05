El discurso de Milei sobre Malvinas dividió opiniones entre los lectores de La Nueva.

La encuesta se realizó luego de la cadena nacional que el presidente brindó el jueves

El discurso de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas generó opiniones divididas entre los vecinos de Bahía Blanca que participaron de una encuesta realizada por La Nueva. en Instagram.

El 47 % de los participantes consideró que el mensaje del presidente fue "Excelente, soberanía a fondo", convirtiendo a esa alternativa en la más elegida.

Sin embargo, las dos opciones restantes reunieron en conjunto el 53 % de las respuestas. Un 33 % manifestó "No le creo nada, es fan de (Margaret) Thatcher", mientras que el 20 % restante sostuvo: "Está bien, pero es oportunismo político".

De esta manera, aunque la opción individual de respaldo al discurso obtuvo el mayor porcentaje, quienes expresaron algún tipo de cuestionamiento a Milei superaron a ese grupo al sumar las dos alternativas críticas.

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La encuesta se realizó luego de la cadena nacional que el mandatario brindó el jueves, en la que ratificó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y anunció nuevas medidas vinculadas con la soberanía y la defensa del Atlántico Sur.

Entre los anuncios realizados por Milei estuvieron el endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina y el impulso para ampliar las capacidades de defensa mediante la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. También planteó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

Las opiniones de los vecinos

Los comentarios que acompañaron la encuesta reflejaron posiciones marcadamente contrapuestas.

Entre quienes respaldaron al jefe de Estado apareció una defensa directa del reclamo de soberanía. "Las Malvinas son Argentinas", expresó una vecina, mientras que otro vecino sostuvo: "El único presidente que defiende nuestra soberanía".

Del otro lado, varios participantes cuestionaron directamente la credibilidad de Milei. "No le creo nada" fue una de las respuestas que se repitió entre los comentarios.

También hubo quienes interpretaron el discurso como una estrategia política. "Oportunismo político", señaló una mujer.

Las críticas más duras incluyeron calificativos como "un payaso" y "es un vende Patria". Otra persona manifestó: "Me da vergüenza que me represente".

La discusión sobre el discurso de Milei y la cuestión Malvinas continúa abierta. ¿Qué opinás de la postura del presidente? Participá del foro de La Nueva., votá entre las opciones propuestas y dejá tu comentario para sumar tu mirada al debate.