El Festival de Narrativa celebra sus 10 años con cuatro jornadas de literatura, talleres y música

El Festival de Narrativa de Bahía Blanca celebrará sus 10 años con una nueva edición que se desarrollará entre el jueves 10 y el domingo 13 de septiembre.

Bajo el nuevo nombre de FeNaB y con el lema El texto no se mancha, la propuesta reunirá durante cuatro jornadas presentaciones de libros, conversaciones, talleres, narraciones orales, una feria de editoriales, lecturas y música.

Todas las actividades, con excepción de los talleres que requieren inscripción previa, serán de acceso libre y gratuito.

La décima edición contará con la participación de los escritores y artistas invitados Luciano Lamberti, Romina Paula, Leo Oyola, Raquel Robles, Leonardo Sabbatella y Valeria Sardi, junto a referentes de la escena cultural bahiense como Mario Ortiz, Facundo Passarella, Claudio Dobal y Teresa Prost.

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Jueves: narrativa y pedagogías feministas

La programación comenzará el jueves 10 de septiembre a las 18, en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, ubicado en Zelarrayán 560.

La jornada, denominada Entrada en calor: relatos en juego, tendrá como primera actividad una entrevista a Leonardo Sabbatella sobre el narrador en las novelas y el efecto de obra. La conversación estará a cargo de Federico Vidart y Facundo Passarella.

Luego será el turno de Valeria Sardi, quien participará de un conversatorio sobre pedagogías feministas, formación docente y ESI en las aulas, a cargo de Camila Fotti Berdasco.

La jornada será con entrada libre y gratuita y contará con entrega de certificados de asistencia.

Viernes: literatura, memoria y ficción

El viernes 11, la actividad se trasladará al Auditorio del Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur, en Rondeau 29.

Desde las 16, bajo el título Primer tiempo: la narrativa de la memoria, se presentará La organización vence al tiempo, de Raquel Robles, publicado por Fondo de Cultura Económica en 2026. La presentación estará a cargo de Agustín Hernandorena y contará con una narración oral de Teresa Prost y la participación de Bordadorxs por la Memoria, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado.

La programación continuará con una conversación con Romina Paula sobre los límites y cruces entre ficción y no ficción. El encuentro estará a cargo de Lucía Cancellarich Alcalá y Luciana Pezzutti.

El cierre de la jornada será con la presentación de Érase una vez en el Oeste, de Leo Oyola, a cargo de Claudio Dobal.

Durante la tarde también habrá feria de editoriales, merienda y sorteo de libros.

Sábado: dos talleres y la fiesta de los 10 años

El sábado 12 comenzará con dos talleres simultáneos en el Departamento de Humanidades de la UNS, ubicado en 12 de Octubre y San Juan.

De 10 a 11.30, Valeria Sardi dictará Narrar(nos) en clave de pedagogías feministas. En paralelo, de 10 a 12, Luciano Lamberti brindará el taller Introducción al cuento, acompañado por Claudio Dobal.

Ambas propuestas requieren inscripción previa y contemplan certificación.

Por la noche llegará uno de los principales encuentros de la edición: la fiesta por los 10 años del FeNaB, que comenzará a las 19 en Proyecto Café, Viamonte 50.

La celebración, titulada Fuera de juego: fiesta 10 años del FeNaB, incluirá la (re)presentación de AntiSuperHéroes, de Claudio Dobal, con una intervención artística a cargo de Paula Kleja y Francisco González.

También se realizarán las palabras inaugurales colectivas por los 10 años del festival y habrá lecturas de Leonardo Sabbatella, Raquel Robles, Mario Ortiz, Luciano Lamberti y Romina Paula.

El cierre estará a cargo de una propuesta musical. La entrada será libre y gratuita y habrá servicio de cantina. La organización propone además un código de vestimenta: camiseta con la 10.

Domingo: cierre con Luciano Lamberti

El festival concluirá el domingo 13 de septiembre a las 17, en el Galpón Enciclopédico de Bella Vista, ubicado en San Lorenzo 710.

La última actividad, denominada Segundo tiempo: dejar la vida, será una conversación sobre Vidas ejemplares, el último libro de Luciano Lamberti, publicado este año por China Editora.

El encuentro estará a cargo de Claudio Dobal y Agustín Hernandorena y será con entrada libre y gratuita. También habrá merienda.

La décima edición del FeNaB se desarrollará con el apoyo económico del Fondo de Eventos Permanentes del Instituto Cultural del Municipio de Bahía Blanca, el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, el Senado de la provincia de Buenos Aires —a través del senador Marcelo Feliú—, la Cooperativa Obrera y la subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS.