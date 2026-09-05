Buscan a un hombre de 40 años que fue visto por última vez este viernes

Mayer mide aproximadamente 1,83 metros, es de tez blanca, tiene ojos verdes claros y cabello rubio

La Policía inició un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Germán Ariel Mayer, de 40 años, quien fue visto por última vez este viernes en Bahía Blanca y no regresó al domicilio donde se encontraba de visita.

Según informó la comisaría Séptima, el hombre había llegado a la ciudad el miércoles para visitar a su padre y tenía previsto regresar a La Plata el viernes por la noche en un colectivo de la empresa Plusmar.

Sin embargo, alrededor de las 17 se retiró del domicilio familiar ubicado en Esquiú al 800 y no regresó. Su padre radicó la denuncia durante la madrugada de este sábado.

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De acuerdo con la descripción aportada a la Policía, Mayer mide aproximadamente 1,83 metros, es de tez blanca, tiene ojos verdes claros y cabello rubio, corto y lacio. Al momento de ser visto por última vez vestía una campera de abrigo oscura —negra o azul—, un buzo gris, pantalón de jean azul y zapatillas negras.

La Policía indicó además que posee una cicatriz en la oreja izquierda producto de una intervención quirúrgica y que no tiene tatuajes, aros ni piercings.

El parte policial señala que el hombre presenta antecedentes de salud mental y que actualmente no se encontraría bajo tratamiento ni medicación.

También se informó que llevaba consigo su DNI, una tarjeta SUBE y dinero, y que su teléfono celular continúa activo aunque, al intentar comunicarse, realiza un solo tono.

Ante cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero, se solicita comunicarse con la Policía o dirigirse a la dependencia policial más cercana.