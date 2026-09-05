Grünbein: arrestaron a una mujer que hirió a su pareja con un cuchillo

Una mujer de 42 años fue aprehendida esta madrugada en la zona de Grünbein acusada de lesionar con un cuchillo a su pareja durante una discusión, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que el hecho se produjo alrededor de las 5, cuando los efectivos concurrieron a La Pampa al 5.900 tras un aviso al 911 alertando sobre un conflicto entre dos personas.

Cuando arribaron al sitio se entrevistaron con un hombre de 47 años, quien manifestó que había sido agredido por la imputada y sufrió una herida cortante en el brazo izquierdo.

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Los uniformados arrestaron a la acusada, identificada como Nancy Domínguez, y secuestraron la hoja de un cuchillo tipo serrucho que presentaba rastros de sangre.

La víctima, en tanto, fue derivada a la guardia del Hospital Penna para recibir atención médica.

Por el caso se iniciaron actuaciones por el delito de lesiones leves agravadas, con intervención de la comisaría Cuarta y la fiscalía de flagrancia.

Otro caso

Un suceso con características similares se produjo algunas horas antes en Guardia Vieja al 700, donde un sujeto fue arrestado por agredir a su pareja y lesionar a un policía que intervino en el procedimiento.

Los voceros informaron que el incidente se desencadenó a la 1:30, cuando los policías arribaron al sitio y observaron que David Sagredo (39) estaba alterado y habría golpeado a una mujer de 27 años.

"Al intentar concretar su aprehensión, el hombre se tornó agresivo y arremetió contra el personal policial, golpeando en el rostro a uno de los policías intervinientes. Tras un intenso forcejeo, y mediante el uso de la fuerza mínima, los efectivos lograron reducirlo y colocarle las esposas", señalaron.

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El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Cuarta y quedó imputado de lesiones leves agravadas, resistencia a la autoridad y lesiones.