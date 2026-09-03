Ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora: alerta por vientos en Bahía y la zona
La advertencia fue emitida por el SMN.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por fuertes vientos para Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense.
La advertencia rige desde la medianoche del viernes y el mediodía del sábado.
En ese período de tiempo, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”.
El sector comprendido en el alerta incluye los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel Rosales y Monte Hermoso.
También comprende los departamentos pampeanos de Hucal y Caleu Caleu, y en este rionegrino.
Por esta razón, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, y cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
También se pide no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.