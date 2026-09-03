Lo declararon culpable de apuñalar a su vecino: exceso en la legítima defensa

Un jurado popular encontró esta tarde culpable a un hombre que apuñaló a su vecino, en medio de una discusión porque uno de ellos tenía la música alta en el barrio Punta Blanca, y ahora un juez técnico debe fijar la pena.

Se trata de Carlos Alberto Lorenzo, a quien se lo consideró autor de lesiones graves pero con exceso en la legítima defensa.

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Lorenzo fue imputado de apuñalar a Facundo Andrés Armani, en un hecho registrado el 28 de enero de 2024.

Todo sucedió en Las Glicinas al 900, tras una discusión por el volumen de la música.

Fue cuando Armani se aproximó a la reja de ingreso de la vivienda y Lorenzo le habría aplicado dos puntazos con un arma blanca, uno en el cuello y otro en un brazo, por lo que fue llevado de urgencia al Hospital Penna.

Según los jurados, Lorenzo se habría defendido de un ataque de Armani, aunque se excedió en los medios empleados (el uso del cuchillo).

La lesión en la base del cuerpo, sobre el primer anillo traqueal, fue resuelta con cirugía y la herida en la parte media del brazo derecho afectó la arteria basilar.

Luego de escuchar en una audiencia a la acusación y la defensa, sobre la postura de cada parte respecto de la pena a aplicar, será el juez Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal N° 2, quien definirá la sanción.