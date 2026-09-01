Juzgan a un hombre por intentar matar a un vecino por el volumen de la música

Desde hoy y hasta el jueves se realiza el juicio por jurados para analizar la conducta Carlos Alberto Lorenzo, acusado de la tentativa de homicidio de Facundo Andrés Armani, registrada el 28 de enero de 2024 en el barrio Punta Blanca.

El hecho que motivó el ataque de un vecino a otro, registrado en Las Glicinas al 900, fue producto de una discusión por el volumen de la música.

En ese contexto, Armani se aproximó a la reja de ingreso de la vivienda y Lorenzo le habría aplicado dos puntazos con un arma blanca, uno en el cuello y otro en un brazo, por lo que fue llevado de urgencia al Hospital Penna.

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La lesión en la base del cuerpo, sobre el primer anillo traqueal, fue resuelta con cirugía y la herida en la parte media del brazo derecho afectó la arteria basilar.

El juicio se había programado en noviembre del año pasado pero se había suspendido por falta de jurados, a partir de las recusaciones que realizó la defensa.

El juez técnico será el doctor Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, y el debate tendrá lugar en el quinto piso de Tribunales, Estomba 34.