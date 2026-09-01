Buscan a una joven de 36 años que desapareció hace 6 días

Desde la comisaría Sexta, ubicada en Villa Rosas, pidieron colaboración para dar con el paradero de una joven de 36 años.

Se trata de Daiana Valeria Sánchez, quien fue vista por última vez el pasado miércoles 26 de agosto.

La mujer es de contextura delgada, mide 1.65, es de tez morena, tiene cabellos largos negros por la espalda y, como señas particulares, presenta un lunar en el pómulo derecho, un piercing en la lengua y un tatuaje en el brazo derecho que dice Maxi.

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Al momento de ausentarse vestía buzo con capucha de varios colores, calza negra y zapatillas negras y llevaba una mochila azul con puntitos de colores.

Cualquier información al respecto tendrá que ser comunicada al 911 o al teléfono 291-4553011.