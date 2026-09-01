“Me golpeó la cabeza”: una vecina advirtió por desprendimientos de mampostería de un edificio

Los desprendimientos de mampostería de un edificio ubicado en inmediaciones de 12 de Octubre y Casanova generan preocupación entre vecinos del barrio Napostá, especialmente por el riesgo que representan para quienes circulan diariamente por el sector.

Emelina, una de las vecinas de la zona, decidió hacer público su reclamo después de que un pedazo de mampostería cayera sobre su cabeza. Según relató, el impacto le provocó un golpe importante en la nuca.

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“Es mucho lo que se está deteriorando, cada vez más”, contó en diálogo con Panorama, por LU2.

La mujer explicó que el problema no se limita al sector desde donde cayó el fragmento que la golpeó. Según pudo observar, hay otras partes del edificio que presentan fisuras y material deteriorado. “Se va deteriorando cada vez más, así que es un revoque que está suelto”, señaló.

En los últimos días, además, habría caído otro fragmento de mayor tamaño, lo que incrementó la preocupación de los vecinos.

“Si mira más arriba también, no solo ahí donde cayó, sino que está fisurado y va a seguir cayendo”, advirtió Emelina.

Uno de los principales motivos del reclamo es la cantidad de personas que circulan diariamente por ese sector de la ciudad. La zona funciona como uno de los recorridos habituales hacia la Universidad Nacional del Sur, por lo que es transitada por numerosos peatones. “Pasa muchísima gente, porque es camino a la Universidad”, remarcó.

La vecina sostuvo que el riesgo no es menor y que existe la posibilidad de que alguien resulte seriamente golpeado.

“A mí me cayó un pedazo en la cabeza, me golpeó feo, por eso es que me quejo”, explicó.

Emelina aseguró que intentaron obtener respuestas y contactarse con personas vinculadas al edificio, aunque sin éxito. “Hemos tratado, pero no sale nadie. No sabemos a quién dirigirnos”, manifestó.

Por eso, considera que debería intervenir el Municipio y realizar una inspección del lugar para determinar las condiciones en las que se encuentra la estructura.

“La Municipalidad tendría que recorrer diversos lugares y llamar la atención, pero no pasa nada. Con un poco de voluntad se podría solucionar, pero mientras tanto el transeúnte corre riesgo ahí”, afirmó.