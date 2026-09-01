Fueron aprehendidos mientras robaban cables

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este martes a dos hombres por robar cables en la empresa Dunver Servicios Industriales SRL. Estos fueron detectados por la cámaras del CeUM.

Los aprehendidos fueron identificados como Facundo Esequiel Carrillo de 21 años de edad y Nicolás Alvano Espinosa de 31. Durante el procedimiento se secuestró una mochila que contenía dos cortacables de grandes dimensiones, una tenaza, una tijera para chapa, alicates y varios tramos de cable de cobre que habían sido cortados de la maquinaria.

Asimismo, en poder de Carrillo se halló una bicicleta rodado 29, cuya procedencia no pudo justificar, motivo por el cual fue secuestrada y se iniciaron actuaciones independientes tendientes a establecer su origen.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Sexta, quedando a disposición de la Justicia.

Intervienen la UFIJ N° 15 y la UFIJ de turno del Departamento Judicial Bahía Blanca.