Detienen a tres delincuentes con pedido de captura en Villa Rosario Sur

Tres hombres que eran buscados por la Justicia por distintos delitos fueron capturados este lunes en el marco de un nuevo operativo Motochorros realizado en Villa Rosario Sur.

La iniciativa fue llevada adelante por personal de la Comisaría Primera, con la colaboración de la policía motorizada de UPPL, Caballería y UTOI.

En este marco, se aprehendió a Fausto Funes, de 20 años, quien era buscado por el delito de robo agravado. A esto posteriormente se le sumaron los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y daño, ya que al verse abordado por los uniformados intentó huir.

El procedimiento se llevó a cabo en calle La Niña al 600.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Funes cuenta con un extenso prontuario por delitos contra la propiedad y a mano armada.

Además, en un retén ubicado en Brown y EE.UU. se detuvo a Ezequiel Figueroa, de 36 años, sobre quien pesaba un requerimiento de paradero por el delito de encubrimiento en Río Cuarto.

En el mismo lugar se procedió a la detención de José Luis Mansilla, de 42 años, quien era buscado por el Juzgado Correccional N° 6 de Cañada de Gómez, en Santa Fe, por los delitos de lesiones y robo.