Tres sectores de Bahía Blanca tendrán cortes y restricciones de tránsito desde este martes

Distintos cortes y restricciones de tránsito en calles de Bahía Blanca, por obras y tareas de mantenimiento, se implementarán desde este martes en diferentes sectores.

En Ayacucho al 700, entre Salta y Paraguay, habrá un corte mañana de 7 a 19 debido a trabajos de descarga de hormigón con bomba.

En tanto, se realizará un corte parcial en Montevideo, entre Ángel Brunel y Chile, que se extenderá durante seis días. La interrupción estará vinculada con una obra de acondicionamiento y recambio de redes de agua potable.

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Por otra parte, hasta el venidero jueves, de 8 a 17, habrá una restricción de tránsito en Sixto Laspiur, entre Buenos Aires y La Plata, por trabajos de reparación y mantenimiento del puente del sector.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y, en lo posible, optar por recorridos alternativos para evitar demoras.