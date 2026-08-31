El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este martes 1º de septiembre una temperatura mínima de 9 grados centígrados y 18 de máxima.

En la mañana el tiempo será nuboso y húmedo con probables precipitaciones débiles. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Oeste, afirmándose Sudoeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo nuboso con precipitaciones débiles. El viento tendrá intensidad de leve del Sudoeste rotando al Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría con cielo parcialmente nublada, se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.