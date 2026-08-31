Un alumno de las escuelas de la UNS deberá estudiar a distancia por no estar vacunado

Las autoridades de la UNS decidieron no permitir el ingreso a la institución de un alumno de la escuela secundaria dependiente de la institución porque su familia no acreditó el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.

La casa de estudios había advertido a comienzos de este año escolar que se pondrían muy estrictos con la verificación de este requisito.

En rigor, para que un chico asista a cualquier establecimiento educativo de Argentina es obligatorio presentar la libreta sanitaria con todas las vacunas aplicadas. Debido a que históricamente el país tuvo altísimos niveles de vacunación, nunca hubo problemas en este aspecto.

Sin embargo, con el descenso de los niveles de vacunación registrados a nivel nacional, la Universidad del Sur dispuso esta medida y un estudiante del Ciclo Básico deberá estudiar de manera virtual.

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La UNS estableció para este ciclo lectivo que primero se daría un aviso a la familia del estudiante para que regularice su condición sanitaria y, una vez cumplidos los 60 días, se tomaría la determinación de impedir el acceso a sus edificios.

“El mensaje de fondo es que una institución académica y científica manifiesta que las vacunas son seguras, efectivas y previenen muertes, especialmente en los más vulnerables”, dijo el doctor Pablo Badr, decano del Departamento de Ciencias de la Salud, en una entrevista con La Nueva. realizada en mayo último.

Badr agregó: "La normativa tiene un período de difusión de 60 días. Una vez cumplido ese plazo, si se detectan alumnos sin el calendario completo y que no hayan iniciado la actualización, la universidad plantea la continuidad de las clases de forma remota por un plazo de 60 días, hasta que se establezca el contacto con el sistema de salud. No buscamos ser rigurosos con la finalización de las dosis, sino con que se inicie el proceso de regularización".

Al brindar los contenidos académicos de manera remota, explicaron desde las escuelas dependientes, se sigue garantizando el derecho a la educación del menor.