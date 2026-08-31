Condenan a cuatro años de cárcel al acusado de robos violentos en Bahía
En un juicio abreviado el Tribunal en lo Criminal Nº 2 le impuso la pena de efectivo cumplimiento a Lautaro Cabezas. La fiscalía acreditó la participación del imputado en dos sustracciones, una de ellas a mano armada.
Después de que la fiscalía probara la participación de un hombre en dos robos violentos en esta ciudad, la Justicia condenó al acusado a cumplir cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.
En un juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 bahiense le impuso esa pena a Lautaro Ezequiel Cabezas.
Los jueces del Criminal 2 consideraron al imputado coautor y autor penalmente responsable de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se acreditó y por escalamiento.
Las investigaciones estuvieron a cargo del fiscal Diego Conti, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11.
En febrero y marzo
Uno de los hechos delictivos se cometió el 17 de febrero pasado, cuando el procesado y ocho personas más interceptaron a un hombre en Maestro Piccioli y Ángel Brunel, donde lo golpearon y le sustrajeron el teléfono celular y las zapatillas.
Cabezas participó de otro robo el 9 de marzo, cuando irrumpió en una vivienda de Chile al 2300 y encañonó al dueño del inmueble.
Allí sustrajo 890.000 pesos, una consola de videojuegos PlayStation y dos joysticks, entre otros elementos, para luego escapar trepando un paredón de dos metros de altura.