Condenan a cuatro años de cárcel al acusado de robos violentos en Bahía

El Tribunal Criminal 2 condenó a Cabezas a la pena de cuatro años de prisión.

Después de que la fiscalía probara la participación de un hombre en dos robos violentos en esta ciudad, la Justicia condenó al acusado a cumplir cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

En un juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 bahiense le impuso esa pena a Lautaro Ezequiel Cabezas.

Los jueces del Criminal 2 consideraron al imputado coautor y autor penalmente responsable de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se acreditó y por escalamiento.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las investigaciones estuvieron a cargo del fiscal Diego Conti, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11.

En febrero y marzo

Uno de los hechos delictivos se cometió el 17 de febrero pasado, cuando el procesado y ocho personas más interceptaron a un hombre en Maestro Piccioli y Ángel Brunel, donde lo golpearon y le sustrajeron el teléfono celular y las zapatillas.

Cabezas participó de otro robo el 9 de marzo, cuando irrumpió en una vivienda de Chile al 2300 y encañonó al dueño del inmueble.

Allí sustrajo 890.000 pesos, una consola de videojuegos PlayStation y dos joysticks, entre otros elementos, para luego escapar trepando un paredón de dos metros de altura.