¿Del Valle podría recibir la prisión preventiva por la causa "alimentos"?

La fiscal Leila Scavarda tiene prueba pendiente en el marco de la causa contra Alberto Martín Del Valle, por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, y cuenta con la posibilidad de prorrogar los plazos para pedir la prisión preventiva.

Del Valle fue sobreseído el pasado viernes por la violación de una niña de 11 años en Puan y el delito de intento de aborto, al considerar el juez Guillermo Mércuri prescripta la acción penal (el hombre se mantuvo prófugo más de 12 años).

Sin embargo, mantuvo la decisión de la jueza Claudia Olivera de mantenerlo privado de la libertad por no pasarle alimentos a 4 de sus hijos (entre ellos que el que nació producto del delito sexual).

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Si bien se trata de un delito considerado menor, con poca expectativa de pena, la clave pasa porque hasta el momento se sostiene el concurso real de delitos (4 hechos).

Esto, de mantenerse la figura del artículo 1 de la Ley 13.944 (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar), que prevé un máximo de 2 años de prisión, podría significar una eventual pena en expectativa máxima de 8 años (2 por cada uno de los 4 casos).

Sin embargo, desde la querella plantearon la posibilidad de agravar el cuadro según el artículo 2 bis de la misma normativa.

Ese apartado prevé penas de 1 a 6 años de prisión a quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor".

La abogada Yamila Segovia, junto a su colega Norberto Filippini, presentó días atrás un escrito en la fiscalía para que se investigue esta posibilidad, ya que no descarta que Del Valle haya actuado con "testaferros o prestanombres" para ocultar propiedades y eludir su obligación alimentaria.

Dijo que mientras estuvo prófugo residió o dispuso de un inmueble que no estaba a su nombre, así como vehículos y propiedades de alquiler.

"Estamos trabajando en esas posibilidades y reuniendo prueba pendiente", dijo un investigador.

Y también aclaró que el pedido de prisión preventiva podría encontrar sustento, a su vez, en el peligro de fuga del acusado, teniendo en cuenta su postura en el caso del delito sexual, por el cual estuvo prófugo casi 15 años, hasta que lo capturaron el domingo 23 de agosto en Florencio Varela.

El acusado permanece detenido en la comisaría de Coronel Pringles y en caso de dictarse su prisión preventiva (la pediría la fiscal Scavarda y la tendrá que resolver el Juzgado de Garantías Nº 1) podría ser trasladado a una unidad carcelaria.