El Senado bonaerense y el Municipio aportarán recursos para pequeños comercios afectados por la inundación

El Municipio confirmó esta mañana que todos los comerciantes que se inscribieron para recibir el subsidio otorgado por la Cámara de Diputados de la Provincia, de un millón de pesos, lo recibirán ya que el monto será completado por el Senado bonaerense y la comuna.

Se trata de 668 comercios inscriptos, de los cuales 460 ya acreditaron con documentación ese pedido y los restantes 208 deberán hacerlo en los próximos días.

"Había un fondo inicial de 300 millones de pesos gestionado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de la Cámara de Diputados. A ese fondo se suman 150 millones de pesos más merced a la gestión del senador Marcelo Feliú, de la Cámara de Senadores de la Provincia, sumando un fondo de 450 millones de pesos", señaló el intendente Federico Susbielles.

Durante la presentación, el jefe comunal estuvo acompañado por el senador provincial Marcelo Feliú; el Jefe de Gabinete, Luis Calderaro; el secretario de Economía, Carlos De Vadillo y representantes de la Cámara de Comercio y la Corporación del Comercio, Industria y Servicios.

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Acto seguido, Susbielles anunció que "el fondo que exceda los 450 millones de pesos va a ser aportado por el gobierno municipal, con lo cual vamos a estar acompañando al cien por ciento de los comercios que han solicitado adherirse a este fondo". En consecuencia, dependiendo de la cantidad de comerciantes que logre acreditar el pedido, entre los que aún no lo hicieron, el desembolso comunal rondaría los 150 a 200 millones de pesos.

En su turno, Feliú añadió que "lo que hoy se está aportando es producto de la reunión que tuvimos ya hace un tiempo en el Teatro Don Bosco, la responsabilidad de cada uno era qué podía hacer desde su lugar para contribuir a la dura situación que estaban y están sufriendo los comerciantes".

"Más de 600 comerciantes de Bahía Blanca que se anotan con total legitimidad y que han cumplido los requisitos para ser beneficiarios de un subsidio, no es más que un síntoma de algo que es mucho más importante que es la causa, que es una enorme retracción de la demanda porque no hay poder de compra y ese poder de compra ha disminuido porque se ha perdido el poder adquisitivo", amplió.

De Vadillo, Feliú, Calderaro, Susbielles, Starobinski, Borri y Molini.

"También hay que poner arriba del escenario que Bahía Blanca tuvo promesas por parte del Gobierno Nacional por motivo de las catástrofes que sufrió, en especial por la inundación, y hay que recordarlo porque seguramente si eso se viabilizara también sería muy importante para el comercio y para la ciudad en su conjunto", completó Feliú.

Finalmente, el gerente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, Juan Starobinsky, subrayó que "hoy tenemos el acompañamiento constante de la Municipalidad para reflotar esta situación crítica que se está atravesando".

Mientras que el titular de la Cámara de Comercio, Facundo Borri, señaló que "lo que pasó en la reunión del Teatro Don Bosco fue algo histórico, así como también poder trabajar en conjunto y lograr objetivos que ayudan muchísimo a los comerciantes que están pasando una situación desesperada".