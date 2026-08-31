Cayó el hombre que era buscado por un salvaje intento de femicidio

Cristian Rená Aguilar (48), quien era buscado desde el miércoles 12 por el salvaje intento de femicidio de su pareja, fue capturado hoy en la zona céntrica de la ciudad.

Personal de la comisaría Quinta lo pudo interceptar en Estomba y Rondeau, luego de realizar en días previos distintos rastrillajes y vigilancias en el sector del barrio Talleres, donde vive su madre, que dieron resultado positivo a partir de un seguimiento que se hizo sobre las 10 de hoy.

Aguilar está imputado de tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido mediando violencia de género, según el artículo 80 del Código Penal.

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El hecho que le imputan se registró aquel miércoles, sobre las 7, cuando Aguilar se habría presentado en la casa Entre Ríos al 2.200 y, con el uso del arma blanca, atacó a la mujer, de 40 años, a quien le provocó múltiples heridas de consideración en cuello, abdomen y una mano. Todo sucedió en presencia de dos hijos de la víctima, de 7 y 9 años.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.