La inflación de agosto en Bahía Blanca fue del 1,79 %, según IPC Online

La inflación de agosto en Bahía Blanca trepó al 1,79 % según un informe elaborado por la consultora IPC Online. El relevamiento comprendió 5273 productos y servicios y 13.162 precios.

Con esta medición, el nivel de precios lo que va de 2026 llegó al 16,19 %, mientras que la interanual alcanzó el 27,01 %.

Este índice representa una aceleración de 0,53 puntos porcentuales respecto de julio, cuando el índice había aumentado un 1,26 %. Mientras que en términos relativos, el ritmo mensual creció cerca del 42 %, aunque permaneció por debajo de los registros observados entre enero y junio.

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Todos los capítulos del IPC Online terminaron agosto con variaciones positivas.

Educación registró el mayor incremento, con un 4,47 %, explicado por una suba del 4,97 % durante la primera semana y estabilidad posterior. Por tratarse de un movimiento concentrado, será necesario observar septiembre para determinar si respondió a ajustes puntuales o si inaugura una nueva secuencia de aumentos.

Equipamiento y mantenimiento del hogar avanzó 2,23 %, seguido por alimentos y bebidas, con 1,93 %. También se ubicaron por encima del nivel general Esparcimiento, con 1,83 %, y Atención médica y gastos para la salud, con 1,80 %. Transporte y comunicaciones aumentó 1,74 %; Indumentaria, 1,64 %; Vivienda y servicios básicos, 1,34 %; y Otros bienes y servicios, apenas 0,26 %.