El Gobierno oficializó aumentos para estatales y un pago extraordinario de $80.000

El Gobierno nacional oficializó cuatro aumentos salariales para los trabajadores de la Administración Pública Nacional y el pago extraordinario de una suma fija de $80.000 en diciembre.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 832/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que homologó el acuerdo alcanzado en la comisión negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

El esquema contempla incrementos acumulativos del 1,9% desde septiembre, 1,8% desde octubre, 1,6% desde noviembre y 1,5% desde diciembre. Cada porcentaje se calculará sobre las remuneraciones vigentes durante el mes anterior.

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Además, los agentes recibirán en diciembre una suma fija de $80.000, de carácter remunerativo y no bonificable, que será abonada por única vez y por persona.

El pago extraordinario alcanzará al personal permanente y no permanente comprendido en el convenio general de la Administración Pública Nacional.

La norma también prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 el Premio Estímulo a la Asistencia, un adicional vinculado al presentismo de los empleados estatales.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete y los ministros nacionales correspondientes. (NA)