Se inauguró el nuevo Jardín de Infantes N° 962 en Tierras Argentinas

Se inauguró el nuevo Jardín de Infantes N° 962 en el barrio Tierras Argentinas, una obra que permitirá ampliar la oferta educativa para ese sector de la ciudad y barrios aledaños como Costa Blanca, Maldonado y Puertas del Sur.

El acto fue encabezado por el intendente Federico Susbielles, quien destacó que la construcción se realizó en un predio donde anteriormente funcionaba un basural y que la obra permitió generar allí un nuevo espacio destinado al aprendizaje y la educación.

El edificio está ubicado en el cuadrante delimitado por las calles Presbítero Biggio, Pacífico, Río Atuel y Manzana de las Luces, sobre un terreno de casi 1.000 metros cuadrados.

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La obra demandó una inversión superior a los $1.062 millones, financiada íntegramente mediante el Fondo Educativo. Según explicó el Municipio, la actual gestión decidió destinar el 100% de ese fondo a infraestructura escolar.

"Decidimos poner el 100% del Fondo Educativo en obras y fruto de esa decisión, hoy tenemos este jardín que podemos disfrutar", señaló Susbielles durante el acto.

El intendente también hizo referencia al contexto que atravesó la ciudad durante los últimos años y sostuvo que, además de atender las situaciones de emergencia, la comunidad debía continuar proyectando obras.

"Teníamos esta idea, estaba el terreno y el lugar, y en el medio pasaron cosas graves. Nosotros nunca perdimos la mirada del eje en lo que queremos realizar", expresó.

En ese sentido, destacó la importancia de contar con establecimientos educativos en los barrios y remarcó que "un jardín, una escuela, hace la diferencia de una manera concreta, de una manera cercana".

Durante su intervención, Susbielles también mencionó otras obras previstas para el sector. Señaló que se trabaja sobre calle Pacífico, en los puentes y en la reafirmación del SUM, además de mencionar la necesidad de avanzar con obras de agua y luz.

Por su parte, Claudio Martín, inspector jefe regional, destacó la importancia de que los niños y niñas puedan apropiarse del nuevo espacio y agradeció a quienes participaron de la concreción del proyecto.

"Esto es asegurar un derecho en un lugar de Bahía Blanca que lo necesitaba", afirmó.

La directora del establecimiento, Andrea Hernández, también habló durante la inauguración y señaló que cada espacio fue pensado para que los niños puedan desarrollarse "en un ambiente seguro, lleno de estímulos y sobre todo, de muchísimo amor".

"Esto es el resultado de un trabajo en equipo", sostuvo, y agradeció a las familias, al equipo docente y no docente. "A partir de hoy este jardín es de toda la comunidad", agregó.

Cómo es el nuevo jardín

El edificio cuenta con tres aulas totalmente equipadas para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

También dispone de un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a actividades recreativas y eventos comunitarios, una sala de música, espacios administrativos para dirección y secretaría, cocina y un patio de juegos exterior.

La obra permitió transformar un predio que anteriormente funcionaba como basural en un establecimiento educativo destinado a las familias de Tierras Argentinas y sectores cercanos.