Medidas de fuerza en aeropuertos: cómo afectará a los vuelos desde y hacia Bahía Blanca

En medio del reclamo por la apertura de la paritaria sectorial y por el financiamiento de tareas operativas en los aeropuertos, ATE/ANAC realizará una jornada nacional de lucha durante 48 horas este jueves y viernes, una medida que podría afectar los servicios aéreos en distintos puntos del país.

Las asambleas, movilizaciones y paros fueron anunciados en cuatro franjas de tres horas cada una y el gremio informó que garantizará la atención de vuelos en desarrollo, sanitarios y oficiales. Durante ambas jornadas, las acciones se realizarán de 9 a 12 y de 18 a 21.

En este marco, desde el aeropuerto bahiense se confirmó a La Nueva. que las medidas no afectarán a vuelos que arriben o partan desde Bahía Blanca.

La modalidad fue comunicada la semana pasada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objetivo de que los distintos actores del sector aéreo puedan adoptar previsiones ante eventuales modificaciones en las operaciones.

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Entre los pedidos de los trabajadores figuran el pago de los salarios con los aumentos acordados correspondientes a ítems extraparitarios, la apertura de la paritaria sectorial y el financiamiento para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y de Fiscalización en Aeropuertos. El gremio sostiene que esos reclamos ya fueron planteados en distintas instancias de diálogo y que todavía no recibieron una respuesta concreta.

La posibilidad de que haya afectaciones alcanza a los servicios que coincidan con los horarios de las medidas, aunque el anuncio no implica que todos los vuelos vayan a quedar suspendidos. La atención de vuelos en desarrollo, sanitarios y oficiales quedará garantizada según lo informado por ATE/ANAC.

El reclamo por los recursos aeroportuarios

Dentro de las demandas planteadas por el gremio, el financiamiento de las áreas operativas ocupa un lugar específico. Reclama recursos para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y para la Fiscalización en Aeropuertos, dos sectores vinculados con el funcionamiento de la actividad aeroportuaria.

En ese marco, ATE/ANAC planteó que “el incremento de la tasa aeroportuaria debe fortalecer áreas operativas y sostener el funcionamiento de sectores como el de los bomberos aeronáuticos y la Fiscalización”.

La discusión sobre los recursos se suma al reclamo salarial que atraviesa la medida. El pedido incluye que los haberes incorporen los aumentos acordados correspondientes a conceptos extraparitarios y que se habilite una negociación específica para el sector.

Qué dijo el gremio sobre la medida de fuerza

El sindicato resolvió avanzar con la protesta después de los planteos realizados en las distintas instancias de diálogo. “Los reclamos efectuados continúan sin una respuesta concreta que permita avanzar en su resolución”, señaló Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE/ANAC.

Frente a la falta de avances, Belelli sostuvo que el gremio decidió avanzar con las medidas de fuerza. “Nuestra entidad sindical se ve en la necesidad de profundizar las medidas de acción gremial”, afirmó.

ATE/ANAC señaló que la decisión de anunciar el plan de lucha con anticipación busca permitir que los distintos actores del sistema aéreo puedan organizarse frente a las eventuales consecuencias de la protesta.

Cómo será la protesta de ATE

Para este jueves 3 de septiembre, las medidas están previstas de 9 a 12 y de 18 a 21. El mismo esquema se repetirá el viernes 4, con dos turnos de tres horas cada uno.

La afectación potencial comprende las tareas que se desarrollen durante esas franjas horarias y puede alcanzar operaciones comerciales en los aeropuertos donde intervengan trabajadores de ANAC. Aeroparque y Ezeiza aparecen entre los puntos que podrían registrar impacto, aunque la medida fue planteada con alcance nacional.

Ante vuelos programados para esos días, el estado de cada servicio dependerá de la operación correspondiente y de las eventuales modificaciones que dispongan las compañías aéreas. (con información de NA)