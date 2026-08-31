Capturan a dos menores que intentaban robar motocicletas en UPCN

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron aprehendidos este lunes por personal de Motorizada de Policía Local (UPPL), luego de un alerta al 911 por el intento de sustracción de dos motocicletas estacionadas en la vía pública.

El procedimiento se realizó minutos después de las 18, cuando los efectivos fueron alertados el hecho y lograron interceptarlos en la intersección de Río Negro y Teniente Farías.

Según se informó, minutos antes habrían intentado sustraer una motocicleta Motomel Custom 200 y una Bajaj Rouser 180, ambas estacionadas en el sector de la playa de estacionamiento del barrio UPCN.

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Ambos vehículos fueron posteriormente hallados abandonados en Granada al 1.300 y en el interior de un monoblock.

Durante el procedimiento también fue secuestrada una motocicleta Gilera Smash que se encontraba en el interior de un monoblock y presentaba signos de violencia en el tambor de ignición. Además, los efectivos incautaron un cuchillo tipo Tramontina y dos llaves combinadas.

Los adolescentes quedaron a disposición de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil, con intervención de la UFIJ, Defensoría y Juzgado de Garantías del Joven, Servicio Local y UFIJ N° 7.