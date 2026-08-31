El campo llega a las ciudades: comienza el circuito de exposiciones rurales en la zona

Con la llegada del mes de septiembre, arranca nuevamente un circuito que da vida a cada una de las localidades y distritos en los que se lleva a cabo, y que se encarga de mostrar lo mejor del campo en pleno ámbito urbano: las muestras rurales.

Normalmente emparentadas y relacionadas con el sector ganadero de nuestra región, las principales exposiciones del Sudoeste Bonaerense y de provincias vecinas se llevarán a cabo a partir del próximo viernes y se extenderán hasta bien entrado el mes de octubre.

Todos los ojos estarán puestos seguramente en el sector bovino, del cual esta zona es un claro referente a nivel nacional en razas de relevancia clave como Angus y Hereford, aunque los ovinos —principalmente Corriedale— y los grandes exponentes equinos también serán seguidos y observados de cerca por las miles de personas que se acercan a los predios de las muestras.

A todo esto se sumarán otras propuestas culturales, artísticas y de esparcimiento, además de muestras de maquinarias, patios gastronómicos, feria de productores y artesanos regionales y juegos para niños.

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Todo comenzará durante la próxima semana, ya que entre el 3 y el 6 de septiembre se desarrollará la edición 61 de la Exposición Rural de Coronel Dorrego que, además de la jura de los grandes campeones, contará con la actuación de Kumara y otros espectáculos, un patio gastronómico, charlas técnicas y remate de animales.

También ese fin de semana será la 49ª Exposición Ganadera, Comercial e Industrial de Río Colorado, que se desarrollará en el predio de la Sociedad Rural local. Este evento marca el inicio del Circuito de Exposiciones Rurales rionegrino.

Unos días más tarde, entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, será la 30ª Exposición Rural de la Comarca Viedma-Patagones, que se llevará a cabo en la Sociedad Rural de Viedma. En esta oportunidad, además, se desarrollará la 13ª Exposición Nacional Patagónica de Angus.

El turno de Saavedra será entre el 18 y el 20 de septiembre, con la 83ª Expo Ganadera, Comercial e Industrial y 18ª Exposición de Caballos Criollos, organizada por la Asociación Rural de Saavedra y la colaboración de la Asociación de Productores Agropecuarios de Arroyo Corto.

Posteriormente, el primer fin de semana de octubre será el turno de la principal muestra de nuestra región: la de Villa Bordeu, en Bahía Blanca. Entre el 1 y el 5 de octubre se llevará a cabo una de las exposiciones más importantes del país después de la de Palermo: la Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria en el predio ubicado en el kilómetro 8,5 de la ruta nacional 33.

El fin de semana largo de octubre, entre el viernes 9 y el lunes 12, se desarrollará la 107ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio, organizada por la Sociedad Rural del Partido de Coronel Suárez. Actuarán Los Tekis.

Por último, el 17 y 18 de octubre será el turno de Coronel Pringles, organizada por la Sociedad Rural local.

Grandes campeones en Palermo

Las cabañas del Sudoeste Bonaerense tuvieron —nuevamente— una destacada participación en la última Exposición Rural de Palermo.

El mayor logro en esta 138ª Exposición Rural de Palermo vino con los Hereford: un toro nacido en nuestra región, presentado por la cabaña San Marón, de Juan Gabriel Seleme, en Espartillar, fue elegido como el Gran Campeón Macho Hereford de la muestra.

También en esta raza, el Reservado Gran Campeón Hereford fue un ejemplar campeón Junior, de Sucesión de Ángel Jaca, en Patagones.

En Hembras Hereford, el Reservado Gran Campeón fue para la cabaña Jotacé, de Juan Carlos Sagarzazu, en Juan A. Pradere.

En la raza Angus, el Tercer Mejor Macho fue para el toro colorado 166, campeón Dos Años Menor, presentado por Santa Rosa, de Indio Nuevo SA, en Indio Rico. Días atrás, el 50% de este animal fue rematado en 300 millones de pesos a un consorcio de cabañas y criadores pampeanos, en una cifra récord para la ganadería argentina.

Además, en bovinos Murray Grey, la cabaña La Trinidad Agropecuaria, de la familia Picco, en Bordenave y Darregueira, obtuvo los campeonatos Macho y Hembra.

También este establecimiento presentó el Tercer Mejor Toro Shorthorn de Palermo, y el Reservado Gran Campeón Hembra de esta raza. Don José, de Lucas Lagrange, en Laprida, consiguió el Reservado Gran Campeón Macho.

En cuanto a los ovinos Corriedale, otra vez la cabaña Don Reinaldo, de Jorge Meier, en Dufaur, tuvo un Palermo más que satisfactorio: se quedó con el Gran Campeón Hembra, con una borrega campeona Mayor, y también consiguió el Reservado Gran Campeón Macho, con un ejemplar campeón Dos Dientes, declarado también Mejor Cabeza y segundo Mejor Vellón.