La mitad de un ternero colorado de Stroeder fue vendida por $81 millones en Palermo

El 50% de un ternero Angus colorado de pedigree, criado en el Sudoeste Bonaerense, fue vendido en nada más y nada menos que 81 millones de pesos durante las ventas de la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que finalizó este domingo en Palermo.

El animal había sido presentado por la cabaña Don Fioto, de Luciano Correndo, en Stroeder. Si bien en un momento no era la intención de su dueño presentarlo a remate, el interés que despertó en otros cabañeros hizo que finalmente se decidiera a rematar la mitad de su propiedad.

Se trata del box 33, un ternero nacido el 1 de octubre de 2025, que el jurado Néstor Chiaravalli había elegido el miércoles pasado como campeón Ternero menor colorado, pero que después no obtuvo otros premios. Tanto el padre como la madre son animales que pertenecen a la cabaña de Patagones.

El animal lleva el nombre "Franchola", como homenaje a su amigo Francisco Eyherabide.

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Los compradores fueron las cabañas La Benedicta, Santander, Don Romualdo y Agropecuaria Santa Elena (Giraudi e Hijos), en un convenio comercial junto a Semex, conformando un importante núcleo de inversión genética. El remate estuvo a cargo de Gervasio y Fernando Sáenz Valiente.

Según Correndo, "Franchola" había sido elegido desde muy temprano para representar a la cabaña en Palermo por sus sobresalientes condiciones, aunque nunca imaginaron el interés que despertaría entre los criadores.

"Es un ternero de apenas nueve meses, muy joven. Desde muy chico fue uno de los que más se destacaba entre sus contemporáneos y por eso decidimos traerlo a Palermo. Siempre uno se entusiasma con los animales que tiene en el campo, pero después llegás a la Rural y te encontrás con ejemplares extraordinarios de todo el país. En este caso, desde que bajó del camión empezó a llamar la atención y durante toda la semana recibimos comentarios muy positivos", contó.

Al respecto, dijo que si bien no se proyectaba su venta, el interés que despertó entre distintas cabañas modificó esos planes.

"No estaba anunciada su venta. Fueron varios los criadores que comenzaron a preguntarnos qué íbamos a hacer con el ternero y, frente a ese interés, decidimos ofrecer el 50% en el remate. Lo correcto era que pasara por el ring y que la venta fuera pública. Lo que realmente nos sorprendió fue que, una vez anunciada la decisión, aparecieron muchos más interesados de los que imaginábamos. Eso es lo que más orgullo nos genera: que tanta gente quisiera invertir en este animal", señaló.

Correndo también destacó la magnitud de la operación, que se convirtió en la venta más importante de la historia de la cabaña.

"Sin dudas es la mejor venta que hicimos. Hace dos años habíamos logrado un muy buen precio por un toro en una exposición patagónica, pero esto superó todo. No solamente por el valor alcanzado, sino porque se trata de un ternero de apenas nueve meses. Creo que eso es lo que hace aún más extraordinaria esta venta", concluyó. (La Nueva., con información de Angus)