Tres allanamientos en la ciudad culminaron con detenidos y droga secuestrada

90 gramos de cocaína tenía en su poder el detenido

Tres allanamientos realizados por el personal de la Comisaría, Segunda, Quinta y el Comando de Patrullas culminaron con aprehensiones y recuperación de elementos buscados en las tareas investigativas.

El hecho del cual se desprenden los operativos ocurrió el 28 de agosto en la intersección de Juan Molina y Sixto Laspiur donde una persona fue abordada por dos hombres, uno de ellos armado quienes lo golpean y le roban las prendas de vestir.

Las investigaciones posteriores determinaron tres domicilios que fueron autorizados por la Justicia para ser intervenidos. El primero de ellos en calle Richieri al 800 donde se secuestro un pulóver marrón, un par de zapatillas negras y una gorra color negra, procediendo a la aprehensión de Adrián Augusto Tillería de 46 años de edad por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad ya que intentó darse a la fuga y se resistió a la aprehensión.

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También se secuestró una mochila que contenía un juego de esposas, siete pares de guantes de látex y varios precintos armados. En el interior de la vivienda también se halló una moto Honda 110 cc, la cual poseía pedido de secuestro en la Comisaría Primera.

Por este motivo, se procedió a la aprehensión de Adrián Tillería de 46 años de edad, Federico Turra (39) y Jonatan Garaycochea de (38) por el delito de encubrimiento.

El segundo operativo se realizó en calle Chaco al 600 pero arrojó resultados negativos ya que no se pudo dar con el paradero de la persona buscada.

Por último, se realizó un último allanamiento en calle Undiano al 2100, allí se secuestró un inhibidor de señal y un handy. Además se detuvo a una persona por posesión de estupefacientes ya que tenía en su poder 90 gramos de cocaína y 570 gramos de cogollos de marihuana, bolsas de nylon recortadas para fraccionamiento, una balanza de precisión, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

El detenido fue identificado como Raúl Angel Beramendi de 40 años de edad acusado de posesión y comercialización de estupefacientes.

Intervienen las UFIJ N.º 02, 07, 15 y 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.