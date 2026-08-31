Tres adultos y dos menores, atrapados por el robo de una moto en Villa Moresino

Cinco personas, dos de ellas menores de edad, fueron aprehendidas este sábado en Villa Moresino por el robo de una motocicleta de alta cilindrada que había sido sustraída horas antes.

El procedimiento se originó a raíz de la investigación por la sustracción de una motocicleta Yamaha MT-03, hecho ocurrido durante la mañana en Los Chañares al 2.800.

En este marco, efectivos abocados a la pesquisa divisaron en el domicilio de calle Islas Orcadas a dos jóvenes (de 15 y 16 años) que intentaban retirar del inmueble el rodado sustraído. Al observar la presencia policial, intentaron ingresar nuevamente a la vivienda y opusieron activa resistencia al procedimiento, por lo que fueron aprehendidos por los delitos de robo y resistencia, siendo rápidamente reducidos.

Asimismo, en el lugar se procedió a la aprehensión de los moradores del lugar: Penélope Mansilla (23 años), Tatiana Romero (19 años) y Matías Mansilla (18 años), por el delito de encubrimiento.

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El vehículo sustraído fue formalmente secuestrado.

Por el hecho tomaron intervención las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N° 15 y del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3. El hecho está caratulado como robo, resistencia a la autoridad y encubrimiento agravado por la participación de menores.

Los adolescentes fueron restituidos a sus respectivos progenitores.