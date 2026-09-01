Bahía Blanca y la región, bajo alerta amarilla por tormentas para la madrugada del miércoles

Bahía Blanca y varias localidades de la región podrían verse afectadas por tormentas durante la madrugada, de acuerdo con el alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La advertencia alcanza también a Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso. Según el organismo, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.

El fenómeno podría estar acompañado por abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas intensas, caída localizada de granizo y frecuente actividad eléctrica. En este sentido, se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque el registro podría ser superior de manera puntual.

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Frente a este panorama, se recomienda tomar precauciones y evitar salir mientras se desarrollen las tormentas. También será importante mantener despejados los desagües y sumideros y no sacar la basura, para evitar inconvenientes ante una eventual acumulación de agua.

Además, se aconseja retirar o asegurar cualquier objeto que pueda ser desplazado por el viento y mantener cerradas puertas y ventanas. Si el agua llega a ingresar a una vivienda, se deberá desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.

Quienes se encuentren al aire libre al momento de la tormenta deberán buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.