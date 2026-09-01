Se firmó la licitación para la reparación del Paso Urbano

El reasfaltado del camino ya tiene su licitación (Fotos Archivo La Nueva)

El intendente municipal Federico Susbielles firmó el llamado a licitación para la concreción de la obra de reparación y reencarpetado del Paso Urbano de la Ruta Nacional N° 33, en el tramo comprendido entre el cruce de El Cholo y el sector de Bosque Alto.

Los trabajos contemplan una inversión de 2.394 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos propios del Municipio y del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Esta acción se concreta tras la firma de un convenio con Vialidad Nacional, el cual autorizó a la comuna a intervenir de manera directa para recuperar la traza que había sido abandonada por el Gobierno Nacional.

“Quiero felicitar a los equipos que conforman las áreas técnicas y legales y de obra pública del Municipio por haber llevado adelante este proceso en un lapso tan breve, y por supuesto también al presidente del Consorcio de Puerto Santiago Mandolesi Burgos porque representa un puerto comprometido con el presente y el futuro de Bahía “ expresó Susbielles al momento de rubricar la licitación de la obra.

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"Esta obra era sumamente necesaria porque estamos hablando de un sector intransitable, penoso, que los bahienses sufren a diario. Es un momento en el que estamos con mucha fuerza, con mucha energía y generando buenas noticias para todos. Bahía va para adelante y vamos por más”, enfatizó el jefe comunal.

Detalles de la licitación y la obra

Cronograma de licitación: El llamado a licitación oficial se publicará este viernes 4 de septiembre, mientras que la apertura de sobres con las ofertas económicas se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre.

Trabajos previstos: Bacheo superficial y profundo, fresado y reencarpetado, y construcción de bases y carpetas asfálticas nuevas, dependiendo el grado de deterioro de cada sector en los 7 kilómetros de la Ruta Nac. N° 33, desde el cruce de El Cholo hasta Bosque Alto.

El objetivo es garantizar la seguridad vial y recuperar la transitabilidad definitiva en un corredor estratégico para el tránsito vehicular y el desarrollo logístico de la ciudad.