Secuestran más de 3 kilos de marihuana en panes en un departamento céntrico

Un joven de 22 años fue aprehendido este jueves cuando circulaba con un auto robado y, horas después, al allanar el departamento céntrico donde vive, le secuestraron más de 3,6 kilos de marihuana, 68 gramos de cocaína, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados presuntamente con la comercio de drogas.

El sospechoso fue identificado como Franco Joel Quinteros, de 22 años, quien hoy circulaba por Malvinas al 400, a bordo de un Volkswagen Voyage, que tenía colocadas las chapas patentes no correspondientes al rodado, que luego se descubrió que había sido sustraído, el 5 de agosto pasado, en Lomas de Zamora.

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Quinteros ya venía siendo investigado porque se lo vinculaba con el hurto de las chapas patentes (mediante el uso de un destornillador eléctrico) de una camioneta Volkswagen Amarok, el 26 de agosto pasado, en Don Bosco al 1.100, propiedad de un hombre de 55 años.

Del operativo participó personal del GTO de la comisaría Quinta, con colaboración del Comando de Patrullas y un aporte clave del Centro Único de Monitoreo (CEUM).

Al ser atrapado hoy, se le secuestró un teléfono celular iPhone y un trozo compacto de marihuana de 525 gramos.

Luego, por orden del fiscal Mauricio del Cero, de la UFIJ Nº 19, se concretó un allanamiento por urgencia en el departamento J, piso 4, del edificio de Saavedra 118, donde reside Quinteros.

Allí fueron incautados ocho trozos compactos y prensados de marihuana, con un peso total de 3,114 kilos, además de 193 gramos de cogollos de marihuana.

También se hallaron 68 gramos de cocaína, dos balanzas digitales y elementos utilizados para el recorte y estiramiento de sustancias, entre ellos bolsas de nylon y creatina.

Además se secuestraron 249.500 pesos en efectivo, una computadora de escritorio, un tótem de autogestión y las dos chapas patentes que habían sido denunciadas como sustraídas de la Amarok.

Todos los elementos fueron trasladados a la sede de la comisaría Quinta, mientras que la causa quedó bajo intervención de las UFIJ Nº 19 y Nº 7 del DJBB.