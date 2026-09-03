Allanaron una vivienda por el robo de una moto y aprehendieron a seis personas

Un allanamiento en una vivienda ubicada en Holdich al 1805, en el marco de una investigación por el hurto de una motocicleta, llevó a cabo Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, junto con efectivos de la Comisaría Quinta y del Comando de Patrullas.

La pesquisa se inició a partir de la denuncia de una mujer por la sustracción de una Gilera Smash 110 cc roja, en Florencio Sánchez al 700. El vehículo habría sido publicado recientemente para su venta a través de Marketplace.

Po tal motivo fueron aprehendidos Maximiliano Sebastián Salgado, de 23 años; Damián Facundo Salgado (28); Roberto Claudio Salgado (46); Magalí Milagro Salgado (19); Ariana Sol Haag (23) y Vanina Andrea López (46).

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La diligencia fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 2 del DJBB, aunque el resultado fue negativo respecto del secuestro de la motocicleta.

Según el parte policial, los involucrados tuvieron una actitud hostil frente a los efectivos, desobedeciendo las órdenes impartidas y resistiéndose al procedimiento y que Maximiliano Salgado habría golpeado con un puño a uno de los policías, provocándole un corte en el labio. El efectivo sufrió lesiones de carácter leve.

La causa contempla imputaciones por hurto de motovehículo, desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones.

Intervienen las UFIJ Nº 7 y Nº 15, además del Juzgado de Garantías Nº 4 del DJBB.