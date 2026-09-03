El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 4 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo se presentará frío con soleados, viento leve en aumento desde el sector oeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será fresco, con aumento de viento desde el sector sudoeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, en tanto, será fría con ocasionales precipitaciones débiles, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 6 grados.