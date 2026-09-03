Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 4 de septiembre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 4 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo se presentará frío con soleados, viento leve en aumento desde el sector oeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será fresco, con aumento de viento desde el sector sudoeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, será fría con ocasionales precipitaciones débiles, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 6 grados.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE