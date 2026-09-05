Muerte de Mónica Haring: la Cámara Penal confirmó las condenas

La Cámara Penal de nuestra ciudad confirmó en las últimas horas las condenas a los tres imputados por la muerte de Mónica Adriana Haring, ocurrida a fines de 2019 cuando la golpeó una madera que cayó desde una obra en construcción en la zona de Gorriti al 100.

La Sala II del cuerpo, con los votos de los jueces Guillermo Petersen, Marcelo Enrique Romero y Camilo Eduardo Petitti, rechazó los planteos de "inaplicabilidad de ley" realizados por los abogados defensores y ratificó el fallo condenatorio resuelto en diciembre pasado por sus pares de la Sala I.

En esa oportunidad, los magistrados revocaron la absolución dictada oportunamente por el Juzgado en lo Correccional N° 3, y sentenciaron a Pablo Bergese y Andrés Di Lauro a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta por el mismo tiempo e inhabilitación especial por nueve para "ejecutar tareas de construcción, mantenimiento, reparación o cualquier otro tipo de trabajos en inmuebles en forma directa o a través de interpósitas personas".

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También condenaron a Daiana Mónica Astrada a dos años en suspenso, reglas de conducta por dos años y medio y una inhabilitación de 5 "para ejercer su profesión brindando servicios de seguridad e higiene para cualquier actividad".

Los tres fueron hallados responsables del delito de homicidio culposo, en los términos del artículo 84 del Código Penal.

"El análisis que proponen los recurrentes no demuestra la existencia de la arbitrariedad y absurdo pregonados y resultan sus recursos insuficientes para conmover el decisorio impugnado", indicaron los camaristas al confirmar la sanción.

No obstante la resolución, cabe recordar que las defensas aún tienen otras instancias de apelación antes de que el fallo adquiera firmeza.

El caso

Según la causa, investigada por el fiscal Cristian Aguilar, el hecho se produjo el 6 de noviembre de 2019, cuando la empresa Del Sur Construcciones y Servicios SRL desarrollaba en el lugar la construcción de un edificio.

"Mientras se llevaban a cabo tareas de llenado de losas y vigas con encofrado en el octavo piso, se desprendió un puntal de madera de más de 2 metros de largo que cayó y golpeó a Haring. quien circunstancialmente transitaba por el lugar", indicaron desde el Ministerio Público.

Como consecuencia del golpe, la mujer sufrió lesiones y fue internada en el Hospital Municipal, donde murió 20 días después a causa de una hemorragia encefálica producto del traumatismo grave de cráneo.