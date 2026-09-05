Choque y vuelco sin heridos en el microcentro

No provocó lesionados de consideración un siniestro de tránsito ocurrido esta mañana en el microcentro y que terminó con uno de los vehículo volcado sobre la vereda, informaron fuentes oficiales.

El incidente se produjo poco después de las 9, en Vieytes y Moreno, y se vieron involucrados tres rodados.

Voceros de la Policía Local señalaron que el hecho se desencadenó cuando una camioneta Ford F100, al mando de Carlos Delistovich (59), que estaba estacionada sobre Vieytes, retomó su marcha.

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En ese momento, y por la misma arteria, circulaba un rodado Toyota Hilux, guiado por Claudio Turani (60), que intentó eludir al otro vehículo y colisionó con un Chevrolet Onix, conducido por Héctor Trujillo (78), que como consecuencia del impacto terminó volcando.

A partir de lo sucedido concurrió al sitio personal policial y la guardia de Defensa Civil.

Inspectores de Tránsito de la comuna sometieron a los protagonistas a controles de alcoholemia que arrojaron resultado negativo en todos los casos.

Las fuentes explicaron que los conductores resultaron ilesos, por lo que no se requirió asistencia médica.