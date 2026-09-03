Milei anunció sanciones para empresas que operen en Malvinas y la construcción de una base en Tierra del Fuego

El presidente Javier Milei habló este jueves a la noche en cadena nacional sobre la cuestión Malvinas. Rodeado de su gabinete, anunció que endurecerá las medidas para evitar la explotación petrolera unilateral en las islas, así como las sanciones contra éstos.

Además, ampliará ciertas consecuencias, tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas.

También dijo que avanzará con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego.

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Durante su discurso, que tuvo una duración de 15 minutos, el mandatario remarcó que "las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto".

Al respecto, apuntó que "las Islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra la Nación" y que "en 1833 el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días". En esa línea, consideró que los isleños "no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación".

En cuanto a los proyectos de explotación, advirtió que la iniciativa Sea Lion, de las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales ingleses e israelíes, ya tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en las Islas Malvinas.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar. No lo vamos a permitir -sostuvo-. El avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las Islas y continúe explotando nuestros recursos”

Además, anunció un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en telecomunicaciones.

"Nos va a convertir en un polo logístico más importante del Atlántico sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina", aseguró.

El Presidente sostuvo también que mediante el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional se creará un Consejo de Seguridad Nacional para definir la política de seguridad nacional y que esta se aplique de forma transversal. Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las Islas Malvinas, explicó.

También establecerá un régimen de protección infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima. De este modo, dijo el mandatario, se profundiza en la protección ante posibles ataques de todo tipo a la integridad territorial de nuestro país.

Para Milei, si bien la Ley N° 26.659 -NdR: la que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina- tiene gran relevancia para sancionar a quienes no reconocen la soberanía argentina y avanzan en la explotación de recursos nacionales, corresponde "modificarla para mejorar las herramientas que nos otorga actualmente para combatir este avance sobre el territorio argentino, endurecer sus sanciones y ampliar su alcance para extender ciertas consecuencias, tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas".

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